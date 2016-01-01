Светодиодная аркада в виде сердца на Поклонной горе

Автор: LaimeLaim Дата публикации: 16:51

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Светодиодная аркада в виде сердца установлена на Поклонной горе на одной из аллей. Внутри арки украшены светящимися птицами.