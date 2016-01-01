Инсталляция триколора на Поклонной горе

Автор: LaimeLaim Дата публикации: 16:51

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Инсталляция в виде Российского флага на одной из аллей Парка Победы. Фрагмент инсталляции- звезда имеет внутри удобную лавочку, где можно отдохнуть.