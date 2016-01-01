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Инсталляция триколора на Поклонной горе

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
16:51
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Инсталляция в виде Российского флага на одной из аллей Парка Победы. Фрагмент инсталляции- звезда имеет внутри удобную лавочку, где можно отдохнуть.

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Комментарии (0)

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