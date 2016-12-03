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Главная  /  Репортажи  /  Отсутствие нормальной дороги в посёлке станции Лужайка Ленинградской области

Отсутствие нормальной дороги в посёлке станции Лужайка Ленинградской области

Автор:
Сергей Хачатрян
Дата публикации:
12:08
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В посёлке станции Лужайка Ленинградской области, власти закрыли поселок металлическими заборами и даже не показали другую дорогу, как проехать к своим домам. По паспорту путепровод должны построить, но от Санкт-Петербурга до Буслово построили всего один путепровод там, где живут чиновники, а остальные хоть пусть умрут, а дорогу к своим домам жители нашли сами за 5 км через лесную заброшенную дорогу которая не имеет хозяина.

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