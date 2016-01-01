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Ямочный ремонт в зимний период времени в Москве

Автор:
Аноним
Дата публикации:
19:15
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Ямочный ремонт в зимний период времени в Москве. У станции метро "Речной вокзал" дорожники заделывали ямы жидким асфальтом и утрамбовывали все это лопатами.

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