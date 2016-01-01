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Метель прошла на юго-востоке Москвы

Автор:
Гринфельд Павел
Дата публикации:
19:15
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На юго-востоке Москвы прошла метель. На улице прохладно. Температура за окном -1.

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