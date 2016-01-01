В столицу надвигаются морозы

Автор: alextsaryev99 Дата публикации: 19:20

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В предстоящую ночь Центральный регион с севера на юг пересечёт холодный атмосферный фронт, который отметится снегопадами, метелями и понижением температуры, а уже днём в среду на большей части территории региона погоду начнёт формировать антициклон, который постепенно прекратит снегопады, но морозы продолжат усиливаться. Сейчас в Москве 0 C°, завтра резкое похолодание до -18 C° а к вечеру до -20 C°.