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Главная  /  Репортажи  /  В столицу надвигаются морозы

В столицу надвигаются морозы

Автор:
alextsaryev99
Дата публикации:
19:20
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В предстоящую ночь Центральный регион с севера на юг пересечёт холодный атмосферный фронт, который отметится снегопадами, метелями и понижением температуры, а уже днём в среду на большей части территории региона погоду начнёт формировать антициклон, который постепенно прекратит снегопады, но морозы продолжат усиливаться. Сейчас в Москве 0 C°, завтра резкое похолодание до -18 C° а к вечеру до -20 C°.

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