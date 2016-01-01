Крупная авария произошла в Златоусте из-за снегопада

Автор: zlat74 Дата публикации: 10:10

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На перекрёстке в Златоусте столкнулись около 9 машин. В результате ДТП пострадали люди. Об этом сообщает мобильный репортёр.

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37 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/177362

Авария случилась накануне вечером, примерно в 18-00 по местному времени. На перекрестке возле бывшего Златоустовского металлургического техникума столкнулись несколько машин. По словам очевидцев, их было около девяти.Со слов очевидцев, массовая авария произошла из-за сильного снегопада. Коммунальные службы, по мнению местных жителей, не были к этому готовы и не подготовили заранее очистку и посыпку дорожного полотна. Есть пострадавшие. На видео видно несколько машин скорой помощи. Образовались большие пробки в три стороны.