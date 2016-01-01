Внедорожник врезался в стоящий автомобиль на парковке техцентра в Москве и покинул место ДТП

Автор: Аноним Дата публикации: 24.01 22:19

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Водитель автомобиля "Тойота Ленд Крузер 200" гос номер А132РМ777, выезжая из автосервиса ударил автомобиль ВАЗ 2107, после этого припарковался в отдалении, зашел в автосервис, забрал какие то вещи и уехал, не оставив контактов владельцу автомобиля ВАЗ. Владелец автомобиля ВАЗ после этого поехал в ГИБДД на ул. Гурьяновская для оформления ДТП, где ему было в грубой форме отказано инспектором в регистрации факта ДТП. Видеозаписи с камер наружного наблюдения владельцем автомобиля ВАЗ были предоставлены, но никак не повлияли на решение инспектора ГИБДД. Есть подозрения, что водитель внедорожника поехал в ГИБДД и совершил подкуп инспектора ГИБДД. На следующий день после этого водитель внедорожника звонил владельцу ВАЗ и издевательской форме смеялся и хвастался, что ему ничего не будет. Отдельно хочется отметить, что владелец ВАЗ инвалид и испытывает страх перед владельцем дорогого автомобиля.