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Главная  /  Репортажи  /  Внедорожник врезался в стоящий автомобиль на парковке техцентра в Москве и покинул место ДТП

Внедорожник врезался в стоящий автомобиль на парковке техцентра в Москве и покинул место ДТП

Автор:
Аноним
Дата публикации:
24.01 22:19
  • 68
  • 1

Водитель автомобиля "Тойота Ленд Крузер 200" гос номер А132РМ777, выезжая из автосервиса ударил автомобиль ВАЗ 2107, после этого припарковался в отдалении, зашел в автосервис, забрал какие то вещи и уехал, не оставив контактов владельцу автомобиля ВАЗ. Владелец автомобиля ВАЗ после этого поехал в ГИБДД на ул. Гурьяновская для оформления ДТП, где ему было в грубой форме отказано инспектором в регистрации факта ДТП. Видеозаписи с камер наружного наблюдения владельцем автомобиля ВАЗ были предоставлены, но никак не повлияли на решение инспектора ГИБДД. Есть подозрения, что водитель внедорожника поехал в ГИБДД и совершил подкуп инспектора ГИБДД. На следующий день после этого водитель внедорожника звонил владельцу ВАЗ и издевательской форме смеялся и хвастался, что ему ничего не будет. Отдельно хочется отметить, что владелец ВАЗ инвалид и испытывает страх перед владельцем дорогого автомобиля.

  • 68
  • 1

Комментарии (1)

  • MR_Denis
    24.01 22:23
    Думаю водитель Крузака просто не заметил низкую машину сзади и был полностью уверен, что там свободно, но поступать, конечно же, так плохо не следовало потом.
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