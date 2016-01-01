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Главная  /  Репортажи  /  Москву замело крупными снежными хлопьями

Москву замело крупными снежными хлопьями

Автор:
Kalliopa
Дата публикации:
19:52
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К вечеру на северо-востоке Москвы вновь пошел снег. Он падал большими и пушистыми хлопьями. И на ветру снежинки будто бы кружились в веселом танце. Выглядело это очень сказочно и завораживающе. А вот прохожим смесь ветра со снегом, кажется, не очень нравилась: люди пытались укрыться от леденящих лицо кристаллов под капюшонами или шарфами. Впрочем, снежная феерия длилась не более десяти минут. Но за это время успела припорошить землю, автомобили. Снег был довольно мокрым. А околонулевая температура способствовала его таянию и появлению луж на дорогах столицы.

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