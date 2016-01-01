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Главная  /  Репортажи  /  На востоке столицы начался сильный снегопад

На востоке столицы начался сильный снегопад

Автор:
Artem_077
Дата публикации:
21:02
  • 13
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На востоке столицы начался сильный снегопад. Видимость слабая, снег мокрый.

  • 13
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Комментарии (0)

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