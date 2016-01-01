Автомобиль "Скорой помощи" сгорел на Калужском шоссе в Москве

Автор: Разведчик Дата публикации: 21:38

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Загорелся микроавтобус Мерседес, принадлежащий 13-ой подстанции скорой медицинской помощи г. Москвы. Машина медиков двигалась по Калужскому шоссе в сторону области. В 1 км от МКАД под приборной панелью в салоне произошло короткое замыкание. Салон стало наполнять едким дымом. Водитель остановил машину. Также из машины удалось спасти кушетку и медицинские препараты. Спустя несколько минут почти весь автомобиль был объят пламенем. К прибытию первого пожарного расчета весь салон и моторный отсек Мерседеса был охвачен огнем. Пожарные использовали для ликвидации возгорания пенные стволы, на тушение ушло около получаса. В момент пожара пациентов в машине не было. Пострадавших нет. Выгоревший автомобиль Cкорой помощи существенно затруднил движение по Калужскому шоссе в сторон области.