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Главная  /  Репортажи  /  В столицу ночью придут морозы

В столицу ночью придут морозы

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
24.01 22:03
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В столице идёт сильный снег, усиливается ветер и к ночи ожидается перепад температур.

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Комментарии (0)

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