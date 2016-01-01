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Главная  /  Репортажи  /  Поселок МЧС "Благодать" в НАО Москвы не чистят от снега

Поселок МЧС "Благодать" в НАО Москвы не чистят от снега

Автор:
Dennis_Grapes
Дата публикации:
24.01 22:26
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Уже который год в поселке коттеджного типа "Благодать", где проживают в основном сотрудники и военнослужащие МЧС России, что в поселении Филимонковское Новомосковского АО между Киевским и Калужским шоссе, администрация поселения и управляющая компания не могут наладить работу по уборке снега на территории. По поселку не возможно гулять с колясками и детьми. Чистят только центральные улицы и очень редко. Скоро выехать на работу с утра будет невозможно - автомобили погрязнут в сугробах. Уборкой тротуаров тоже через раз занимаются. Детские площадки заметены толстым слоем снега. И это далеко не единственная проблема в поселке. Администрация и УК указывают друг на друга и чистить территорию надлежащим образом не собираются. Хотелось бы обратить на это внимание и сдвинуть решение данного вопроса с мертвой точки.

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