Работа МЦК во время сильного снегопада
- Автор:
- Artem_077
- Дата публикации:
- 24.01 22:30
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Работа МЦК во время сильного снегопада. Съёмка на ст. "Бульвар Рокоссовского" и "Измайлово". Дети тем временем играются со снегом: кто помладше, чистили платформу от снега игрушечными лопатками, а подростки играли в снежки, пока не получили замечание от взрослого. Видимость плохая, но освещение на станциях МЦК достаточно мощное. Поезда Siemens (Ласточки) также приспособлены к такой зиме и выдерживают морозы до -50 по цельсию.
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