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Главная  /  Репортажи  /  Работа МЦК во время сильного снегопада

Работа МЦК во время сильного снегопада

Автор:
Artem_077
Дата публикации:
24.01 22:30
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Работа МЦК во время сильного снегопада. Съёмка на ст. "Бульвар Рокоссовского" и "Измайлово". Дети тем временем играются со снегом: кто помладше, чистили платформу от снега игрушечными лопатками, а подростки играли в снежки, пока не получили замечание от взрослого. Видимость плохая, но освещение на станциях МЦК достаточно мощное. Поезда Siemens (Ласточки) также приспособлены к такой зиме и выдерживают морозы до -50 по цельсию.

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