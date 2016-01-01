Работа МЦК во время сильного снегопада

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Работа МЦК во время сильного снегопада. Съёмка на ст. "Бульвар Рокоссовского" и "Измайлово". Дети тем временем играются со снегом: кто помладше, чистили платформу от снега игрушечными лопатками, а подростки играли в снежки, пока не получили замечание от взрослого. Видимость плохая, но освещение на станциях МЦК достаточно мощное. Поезда Siemens (Ласточки) также приспособлены к такой зиме и выдерживают морозы до -50 по цельсию.