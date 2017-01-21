Способ борьбы с гололёдом удивил жителя Ленинградской области

Автор: Аноним Дата публикации: 09:09

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"Не мелочились". Так описывает мобильный репортёр работу местных коммунальных служб.

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15 1 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/177380

По улице ехал многотонный грузовик и щедро посыпал асфальт песком. Но жителя удивило другое: таким образом коммунальщики боролись с гололёдом на тротуаре. И машина, по мнению автора видео, больше подходящая для магистралей, двигалась по пешеходной дороге."Вот так у нас посыпают тротуары песком. Видимо, техники поменьше не нашлось," - пишет автор видео.