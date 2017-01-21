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Главная  /  Репортажи  /  Способ борьбы с гололёдом удивил жителя Ленинградской области

Способ борьбы с гололёдом удивил жителя Ленинградской области

Автор:
Аноним
Дата публикации:
09:09
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"Не мелочились". Так описывает мобильный репортёр работу местных коммунальных служб.

По улице ехал многотонный грузовик и щедро посыпал асфальт песком. Но жителя удивило другое: таким образом коммунальщики боролись с гололёдом на тротуаре. И машина, по мнению автора видео, больше подходящая для магистралей, двигалась по пешеходной дороге.

"Вот так у нас посыпают тротуары песком. Видимо, техники поменьше не нашлось," - пишет автор видео.

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Комментарии (1)

  • mreportertv_2
    09:21
    Уважаемый автор, уточните, пожалуйста, где это произошло. Ленинградская область - слишком неконкретно.
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