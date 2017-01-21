Способ борьбы с гололёдом удивил жителя Ленинградской области
- Автор:
- Аноним
- Дата публикации:
- 09:09
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"Не мелочились". Так описывает мобильный репортёр работу местных коммунальных служб.По улице ехал многотонный грузовик и щедро посыпал асфальт песком. Но жителя удивило другое: таким образом коммунальщики боролись с гололёдом на тротуаре. И машина, по мнению автора видео, больше подходящая для магистралей, двигалась по пешеходной дороге.
"Вот так у нас посыпают тротуары песком. Видимо, техники поменьше не нашлось," - пишет автор видео.
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