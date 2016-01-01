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Главная  /  Репортажи  /  Восток Москвы заметает снегом

Восток Москвы заметает снегом

Автор:
Uwis
Дата публикации:
24.01 22:35
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Москву заметает снегом, общественный транспорт ходит нормально, на дорогах гололед.

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Комментарии (0)

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