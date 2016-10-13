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Главная  /  Репортажи  /  На Новорязанском шоссе в ДТП попал газовоз

На Новорязанском шоссе в ДТП попал газовоз

Автор:
Lelik
Дата публикации:
02:22
  • 23
  • 1

На Новорязанском шоссе в Люберецком районе недалеко от поселка Мирный произошло крупное ДТП с участием 4 грузовых автомобилей. На скользкой дороге ГАЗЕЛь столкнулась с большегрузом в них влетела другая фура и от удара одну из грузовых машин отбросило в грузовой автомобиль с опасным грузом, которая перевозила двуокись углерода. От удара емкость с газом пробилась и газ стал вырываться наружу. Движение было полностью блокировано в обе стороны, т.к. плотность дыма была очень высокой. На месте работают 4 экипажа ДПС, 1 машина МЧС, 1 скорая, 1 пожарная машина. Пострадавших нет.

  • 23
  • 1

Комментарии (1)

  • Lelik
    00:39
    уж новость протухла
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