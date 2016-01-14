История пропавшего снегоходчика в Бедярыше

Автор: Jan215 Дата публикации: 09:39

6

6 0

О том, как проходила спасательная операция в Челябинской области, - рассказывает и показывает мобильный репортёр.

ВНИМАНИЕ!!! 18+! На видео присутствует ненормативная лексика!

6

6 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/177387

Хочется рассказать вам про свой второй день рождения 21.01.2017. Дело все происходило за Усть-Катавом, в деревне Бедярыш. 20 января, в 11 часов выехали из гостиницы Метелица, группой из 6 человек поехали кататься на горных снегоходах. Примерно в 15.00 началась сильная вьюга, решил последний раз подняться на вершину на базовую точку, подождать там всех оставшихся и несумевших заехать в первый раз. Но метель внесла свои коррективы. Я перевалил склон в пологом месте и оказался на противоположной стороне, сам не заметив этого. Решил подрезать склон, чтоб спуститься обратно к своей группе. Но тем самым уезжал от своих все дальше и дальше. Примерно в полутора километрах (по ощущениям) я понял, что что-то не так. Решил развернуться и встать на свою накатку и по ней вернуться назад. При развороте забуксовал, упёрся в березу левой лыжей, около часа окапывал, доставал. В это время буран усилился в несколько раз. Когда отрыл снегоход, поехал, понял что моих следов уже нет. Видимость составляла не больше двух метров. Пухляк был такой что фары засыпало сразу. После нескольких неудачных попыток найти дорогу по которой я приехал, я опять попал в западню, но в этот раз я понял что без помощи и подручных средств (пила, топор) мне не выбраться. Сначала было принято решение любым из способов обозначить себя. Первое, что пришло в голову - снять глушитель, и газуя обозначить себя, но порыв ветра играл против меня. Газовал примерно каждые 5-10 минут, в течение (примерно) двух часов. После этих действий на снегоходе закинуло свечки и он заглох. Попытки завести успехом не увенчались. Тут-то я и понял. что пора готовить место на ночлег. Со снегохода снял обе боковины, нарвал веток березовых ( лапника по близости не было) соорудил что-то типа защиты от ветра, под снегоходом прокопал небольшой ( примерно с метр) туннель для ног. Там и спал. Спал примерно ( по ощущениям) минут по 10-15. Отмерзало все тело, так как всё снаряжение было сырым после катки и копки. Вставал, разминался, прыгал (шевелился), чтоб завести мотор. Ночью прорисовывал в голове маршрут. С утра было принято решение идти по примерно представляемому маршруту, так как ночью сыпануло пухлого примерно с метр и я понимал, что меня уже ищут, но ни ракетниц, ни прямотоков не слышал. В общем, прошёл я около 2 км по грудь в снегу, примерно часа 3. Поднялся на пригорок и с другой стороны услышал прямотоки, крики.Парни! Всем без исключения: и спасателям, и сочувствующим, и желающим принять участие в поисках ( а таких я понял по самым грубым подсчетам собиралось около 70 человек) - хочется сказать огромное человеческое спасибо. Если бы не вы, то неизвестно, как бы я там уже лежал.И самое главное! Учитесь на ЧУЖИХ ошибках. Без подручных средств (рация, навигатор, пила, сухое горючее, аптечка, веревка, телефон, вода, сникерс, ракетница, спички, лопата) в горы не ВЫЕЗЖАЙТЕ!!!!! Уж я без этого точно не куда не тронусь, даже вокруг дома! Спасибо за внимание. И спасибо за второе подаренное день рождение.