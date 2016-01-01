В городе Байконур бегает лиса

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Рыжую заметил мобильный репортёр и запечатлел на видео.

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12 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/177389

Как оказалось, лисица пришла в город с вполне миролюбивыми намерениями. Рядом с плутовкой роились сороки, но хищницу, как видно на кадрах, они не волновали. Впрочем, как и лиса представителей семейства вороновых. Выброшенный людьми мусорный пакет - вот, что привлекло внимание животного и птиц.Примечательно, что на пиршество "братьев наших меньших" прохожие не обращали никакого внимания. Учёные тем временем советуют прикармливать оставшихся на зиму птиц - ведь не столько холод страшен пернатым в студёную зимнюю пору, сколько отсутствие пищи. А вот в общении с хищниками стоит быть предельно осторожными, как отмечают зоологи.