В городе Байконур бегает лиса
- Автор:
- viktor-realmen
- Дата публикации:
- 10:01
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Рыжую заметил мобильный репортёр и запечатлел на видео.Как оказалось, лисица пришла в город с вполне миролюбивыми намерениями. Рядом с плутовкой роились сороки, но хищницу, как видно на кадрах, они не волновали. Впрочем, как и лиса представителей семейства вороновых. Выброшенный людьми мусорный пакет - вот, что привлекло внимание животного и птиц.
Примечательно, что на пиршество "братьев наших меньших" прохожие не обращали никакого внимания. Учёные тем временем советуют прикармливать оставшихся на зиму птиц - ведь не столько холод страшен пернатым в студёную зимнюю пору, сколько отсутствие пищи. А вот в общении с хищниками стоит быть предельно осторожными, как отмечают зоологи.
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