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Главная  /  Репортажи  /  Столицу заметает снегом

Столицу заметает снегом

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
02:03
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В столице не прекращается с вечера снегопад. Коммунальных служб не наблюдается. Снег ровно ложится на тротуары и проезжие части.

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Комментарии (0)

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