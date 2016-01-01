Последствия ремонта трубопровода в поселке Новошахтинский

Автор: Олеся Задубровская Дата публикации: 08:42

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Житель посёлка Новошахтинский, что в Приморском крае, недоволен ремонтом трубопровода, а точнее - его последствиями.

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10 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/177399

Несколько месяцев назад у дома мобильного репортёра прорвало трубу. К счастью, участок трубопровода поменяли. Для теплоизоляции решили использовать пенопласт. Он, надо сказать, используется при строительстве в качестве утеплителя. Но мобильного репортёра смутило другое: рабочие примотали пенопласт к трубе обычной верёвкой. "Безобразная обшивка труб!" - пишет мобильный репортёр. И это - накануне зимы. Более того, оставшиеся стройматериалы оставили под забором автора видео.Недовольство вызывает и открытый колодец. Он, по словам мобильного репортёра, зияет вот уже 7 лет. Но действий по устранени проблемы никто не предпринимает. Местный житель считает, что виновата во всём - местная администрация.