Девушка перепутала педали газа и тормоза и перелетела проезжую часть
- Автор:
- StopHamVladivostok
- Дата публикации:
- 09:25
-
- 52
Курьёзный случай произошёл на проспекте Красного Знамени во Владивостоке.Девушка, по словам мобильного репортёра, перепутала педали газа и тормоза. В результате чего вылетела за пределы проезжей части, преодолела бордюр и газон, прыгнула с трамплина через две полосы встречного движения и оказалась на противоположной стороне дороги.
Инцидент попал в объектив видеорегистратора, который был установлен в машине автоледи.
- 52
Комментарии (0)