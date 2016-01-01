Девушка перепутала педали газа и тормоза и перелетела проезжую часть

Автор: StopHamVladivostok Дата публикации: 09:25

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Курьёзный случай произошёл на проспекте Красного Знамени во Владивостоке.

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52 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/177405

Девушка, по словам мобильного репортёра, перепутала педали газа и тормоза. В результате чего вылетела за пределы проезжей части, преодолела бордюр и газон, прыгнула с трамплина через две полосы встречного движения и оказалась на противоположной стороне дороги.Инцидент попал в объектив видеорегистратора, который был установлен в машине автоледи.