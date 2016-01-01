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Главная  /  Репортажи  /  Девушка перепутала педали газа и тормоза и перелетела проезжую часть

Девушка перепутала педали газа и тормоза и перелетела проезжую часть

Автор:
StopHamVladivostok
Дата публикации:
09:25
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Курьёзный случай произошёл на проспекте Красного Знамени во Владивостоке.

Девушка, по словам мобильного репортёра, перепутала педали газа и тормоза. В результате чего вылетела за пределы проезжей части, преодолела бордюр и газон, прыгнула с трамплина через две полосы встречного движения и оказалась на противоположной стороне дороги.

Инцидент попал в объектив видеорегистратора, который был установлен в машине автоледи.
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