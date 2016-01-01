В столице водители из-за гололедицы с трудом забираются на подъёмы

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Вечером 24 января в столице прошёл снегопад, температура воздуха была в районе 0°С. В этот же вечер началось резкое понижение температуры. Утром 25 числа столбики термометров показывали -8°С. Всё кругом замёрзло. Передвигаться по городу тяжело как пешеходам, так и автомобилистам. Абсолютно все дороги покрылись ледяной коркой. Слабым местом на дорогах стали подъёмы. Так, на Вагоноремонтной улице на севере столицы, многие автомобилисты преодолевали с трудом. Некоторые разворачивались и ехали в объезд. Кому-то даже приходилось толкать автомобиль.