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Главная  /  Репортажи  /  Житель Шаховской недоволен работой местного МПКХ

Житель Шаховской недоволен работой местного МПКХ

Автор:
артем
Дата публикации:
13:09
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Плесень в квартирах, покраска труб в снег и ремонт подъезда, не продержавшийся и месяца, - таким образом "отличилось" Муниципальное предприятие коммунального хозяйства «Шаховская». Об этом сообщает мобильный репортёр.

На кадрах видно, как в недавно отремонтированном подъезде дома на 1-й Советской улице уже отваливается штукатурка, местами появляются подтёки, а в квартире - живёт плесень. По словам автора видео, на все обращения жителей в МПКХ "Шаховская" в течение четырёх лет твердят: "Открывайте окна," - и проблемы не решают.
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