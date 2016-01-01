Житель Шаховской недоволен работой местного МПКХ

Автор: артем Дата публикации: 13:09

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Плесень в квартирах, покраска труб в снег и ремонт подъезда, не продержавшийся и месяца, - таким образом "отличилось" Муниципальное предприятие коммунального хозяйства «Шаховская». Об этом сообщает мобильный репортёр.

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40 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/177410

На кадрах видно, как в недавно отремонтированном подъезде дома на 1-й Советской улице уже отваливается штукатурка, местами появляются подтёки, а в квартире - живёт плесень. По словам автора видео, на все обращения жителей в МПКХ "Шаховская" в течение четырёх лет твердят: "Открывайте окна," - и проблемы не решают.