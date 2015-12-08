На востоке столицы столкнулись карета Скорой помощи и иномарка: образовался серьёзный затор

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На улице Уральская, напротив дома № 12 столкнулись карета Скорой помощи и автомобиль "Мазда". Никто не пострадал, но повреждённые автомобили перекрыли почти все полосы для движения. Весь транспорт по очереди объезжают по одной свободной полосе. Трудности также создаёт гололёд и подъём в сторону Щёлковского шоссе: фуры с трудом едут, а одна шаланда не может ехать и стоит на обочине. На момент съёмки подъехал сотрудник ДПС.