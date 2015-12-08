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Главная  /  Репортажи  /  На востоке столицы столкнулись карета Скорой помощи и иномарка: образовался серьёзный затор

На востоке столицы столкнулись карета Скорой помощи и иномарка: образовался серьёзный затор

Автор:
Artem_077
Дата публикации:
13:00
  • 58
  • 2

На улице Уральская, напротив дома № 12 столкнулись карета Скорой помощи и автомобиль "Мазда". Никто не пострадал, но повреждённые автомобили перекрыли почти все полосы для движения. Весь транспорт по очереди объезжают по одной свободной полосе. Трудности также создаёт гололёд и подъём в сторону Щёлковского шоссе: фуры с трудом едут, а одна шаланда не может ехать и стоит на обочине. На момент съёмки подъехал сотрудник ДПС.

  • 58
  • 2

Комментарии (2)

  • Artem_077
    14:27
    Какой-то баг: скриншот воткнулся в репортаж и как фотографию его не открыть, при этом его видно только частично.
  • Artem_077
    14:48
    В 14.02 по М24 зачитали текст с репортажа. В 14:32 показано по М24.
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