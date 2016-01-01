В Москве чистят крыши домов после прошедшего снегопада
- Автор:
- tim777
- Дата публикации:
- 13:01
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- 22
После прошедшего снегопада, сотрудники коммунальных служб ведут борьбу с его последствиями. Так, в центре Москвы коммунальные службы устраняют залежи снега с крыш домов во избежание их самопроизвольного падения. Нередко данные виды работ проводятся с нарушениями техники безопасности. Очистка крыш ведётся без выставления предупреждающих лент, а сотрудники работающие на крыше здания не используют страховочные тросы во избежание несчастных случаев.
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