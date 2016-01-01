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Главная  /  Репортажи  /  В Москве чистят крыши домов после прошедшего снегопада

В Москве чистят крыши домов после прошедшего снегопада

Автор:
tim777
Дата публикации:
13:01
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После прошедшего снегопада, сотрудники коммунальных служб ведут борьбу с его последствиями. Так, в центре Москвы коммунальные службы устраняют залежи снега с крыш домов во избежание их самопроизвольного падения. Нередко данные виды работ проводятся с нарушениями техники безопасности. Очистка крыш ведётся без выставления предупреждающих лент, а сотрудники работающие на крыше здания не используют страховочные тросы во избежание несчастных случаев.

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