В Москве чистят крыши домов после прошедшего снегопада

Автор: tim777 Дата публикации: 13:01

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После прошедшего снегопада, сотрудники коммунальных служб ведут борьбу с его последствиями. Так, в центре Москвы коммунальные службы устраняют залежи снега с крыш домов во избежание их самопроизвольного падения. Нередко данные виды работ проводятся с нарушениями техники безопасности. Очистка крыш ведётся без выставления предупреждающих лент, а сотрудники работающие на крыше здания не используют страховочные тросы во избежание несчастных случаев.