На Сахалине извержение вулкана Эбеко сняли на видео с воздуха
- Автор:
- mreportertv
- Дата публикации:
- 13:49
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Житель Курильских островов снял извержение вулкана Эбеко с воздуха.Для этого, как сообщается, ему пришлось поднять коптер на высоту более одного километра. Снимая это уникальное видео, курильчанин несколько раз прогнал летательный аппарат сквозь поднимающийся над кратером дым и пепел.
Из-за извержения людям на острове Парамушир рекомендуют в эти дни держаться подальше от опасных склонов, сообщают сахалинские интернет-порталы.
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