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Главная  /  Репортажи  /  На Сахалине извержение вулкана Эбеко сняли на видео с воздуха

На Сахалине извержение вулкана Эбеко сняли на видео с воздуха

Автор:
mreportertv
Дата публикации:
13:49
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Житель Курильских островов снял извержение вулкана Эбеко с воздуха.

Для этого, как сообщается, ему пришлось поднять коптер на высоту более одного километра. Снимая это уникальное видео, курильчанин несколько раз прогнал летательный аппарат сквозь поднимающийся над кратером дым и пепел.

Из-за извержения людям на острове Парамушир рекомендуют в эти дни держаться подальше от опасных склонов, сообщают сахалинские интернет-порталы.

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