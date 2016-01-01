Реакция коммунальной службы города Соликамска на ролик "Мобильного репортёра"

Автор: as1k1985 Дата публикации: 14:17

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Улица Пушкина в городе Соликамске утопала в снегу. Репортаж мобильного репортёра из Пермского края про эту улицу был показан в эфире ТК "Россия-24" в программе "Мобильный репортёр" 24 января. И уже спустя сутки последовала реакция коммунальных служб.

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26 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/177419