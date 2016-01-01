Реакция коммунальной службы города Соликамска на ролик "Мобильного репортёра"
- Автор:
- as1k1985
- Дата публикации:
- 14:17
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- 26
Улица Пушкина в городе Соликамске утопала в снегу. Репортаж мобильного репортёра из Пермского края про эту улицу был показан в эфире ТК "Россия-24" в программе "Мобильный репортёр" 24 января. И уже спустя сутки последовала реакция коммунальных служб.Снег на улице Пушкина, наконец, убрали: "Почистили довольно хорошо". Чтобы заметить разницу, достаточно посмотреть эти кадры. Зато на соседней - улице Репина - снег как не вывозили, так и не вывозят.
"Коммунальная служба работает только под воздействием роликов на "Мобильном репортёре"," - с грустью отмечает житель Соликамска.
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