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Главная  /  Репортажи  /  У ветхой пятиэтажки в Тюмени появился свой YouTube-канал

У ветхой пятиэтажки в Тюмени появился свой YouTube-канал

Автор:
mreportertv
Дата публикации:
14:50
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У разваливающейся пятиэтажки в Тюмени появился свой аккаунт на YouTube. Ролики набирают сотни просмотров.

Рассыпающиеся кирпичи фундамента, трещины по стенам и на фасаде ветхого дома - обо всём этом владельцы квартир рассказывают в своих видео.

Устрашающе выглядят стены и потолки в квартирах. Кое-где щели настолько впечатляющие, что, кажется, скоро через них можно будет смотреть на улицу.

А эти кадры из подвала многоэтажки. Он превратился в бассейн. Об уровне воды можно судить, глядя на дверь. Ещё немного и она совсем утонет. Как сообщается, основная задача этого ютуб-канала - привлечь внимание средств массовой информации и тех организаций, которые все озвученные жильцами тюменской пятиэтажки проблемы должны устранить.
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