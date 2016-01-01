У ветхой пятиэтажки в Тюмени появился свой YouTube-канал

Автор: mreportertv Дата публикации: 14:50

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У разваливающейся пятиэтажки в Тюмени появился свой аккаунт на YouTube. Ролики набирают сотни просмотров.

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8 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/177420