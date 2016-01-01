У ветхой пятиэтажки в Тюмени появился свой YouTube-канал
- Автор:
- mreportertv
- Дата публикации:
- 14:50
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У разваливающейся пятиэтажки в Тюмени появился свой аккаунт на YouTube. Ролики набирают сотни просмотров.Рассыпающиеся кирпичи фундамента, трещины по стенам и на фасаде ветхого дома - обо всём этом владельцы квартир рассказывают в своих видео.
Устрашающе выглядят стены и потолки в квартирах. Кое-где щели настолько впечатляющие, что, кажется, скоро через них можно будет смотреть на улицу.
А эти кадры из подвала многоэтажки. Он превратился в бассейн. Об уровне воды можно судить, глядя на дверь. Ещё немного и она совсем утонет. Как сообщается, основная задача этого ютуб-канала - привлечь внимание средств массовой информации и тех организаций, которые все озвученные жильцами тюменской пятиэтажки проблемы должны устранить.
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