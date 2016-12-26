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Две аварии произошли на Преображенской площади в Москве

Автор:
Uwis
Дата публикации:
14:49
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Две аварии произошли на Преображенской площади. В результате было временно перекрыто движение трамваев. Пострадавших нет.

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