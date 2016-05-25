Флешмоб в День студента провели исполнители «Музыки в метро» на станции метро «Полянка»

Автор: Гринфельд Павел Дата публикации: 15:00

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Участники проекта «Музыка в метро» 25 января устроили флешмоб, посвящённый Всероссийскому дню студента, на станции «Полянка». Почти два десятка музыкантов различных направлений впервые сыграли вместе. Во флешмобе приняли участие музыкальные коллективы и индивидуальные исполнители, которых пассажиры уже знают по выступлениям в рамках пилотного этапа проекта «Музыка в метро». На платформе станции «Полянка» артисты сыграли множество композиций, а в конце все вместе исполнили знаменитую «Песню студента».