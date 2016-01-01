В Москве коммунальные службы борются с выпавшим снегом
- Автор:
- Sargo
- Дата публикации:
- 15:20
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Столичные коммунальщики вышли на борьбу с последствиями снегопада.Снег начался накануне вечером и с небольшими перерывами заметал город почти всю ночь. Впрочем взялись за щётки и простые жители столицы. Так, автомобилисты очищают свои машины от слоя свежевыпавшего снега.
Кроме того, в Москве отмечается заметное понижение температуры. Столбики термометров опустились до отметки в 12-13 градусов ниже нуля.
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