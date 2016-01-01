В Самаре расчистили проблемный тротуар

Автор: Демидова Наталья Дата публикации: 16:00

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Тротуар на улице Запорожской в Самаре (рядом с парком Дружба) наконец-то подвергся расчистке. Здесь трудится бригада работников ЖКХ и трактор.

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13 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/177433