В Самаре расчистили проблемный тротуар
- Автор:
- Демидова Наталья
- Дата публикации:
- 16:00
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- 13
Тротуар на улице Запорожской в Самаре (рядом с парком Дружба) наконец-то подвергся расчистке. Здесь трудится бригада работников ЖКХ и трактор.После сильного снегопада в начале января этого года этот тротуар подвергался только "точечной" расчистке. Об этом мобильный репортёр рассказывал в своём прошлом репортаже, который попал в эфир программы "Мобильный репортёр".
"Но сегодня праздник и на нашей улице!" - рассказывает местный житель. На радость пешеходам тротуар приведен в надлежащее состояние! "Ура!" - пишет мобильный репортёр.
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