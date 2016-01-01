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Главная  /  Репортажи  /  В Самаре расчистили проблемный тротуар

В Самаре расчистили проблемный тротуар

Автор:
Демидова Наталья
Дата публикации:
16:00
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Тротуар на улице Запорожской в Самаре (рядом с парком Дружба) наконец-то подвергся расчистке. Здесь трудится бригада работников ЖКХ и трактор.

После сильного снегопада в начале января этого года этот тротуар подвергался только "точечной" расчистке. Об этом мобильный репортёр рассказывал в своём прошлом репортаже, который попал в эфир программы "Мобильный репортёр".

"Но сегодня праздник и на нашей улице!" - рассказывает местный житель. На радость пешеходам тротуар приведен в надлежащее состояние! "Ура!" - пишет мобильный репортёр.

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