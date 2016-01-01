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Главная  /  Репортажи  /  Трубу с водой прорвало в Дубне

Трубу с водой прорвало в Дубне

Автор:
barentsea
Дата публикации:
18:15
  • 11
  • 0

В городе Дубна произошёл прорыв трубы водопровода. Под водой оказалась целая улица и дворовая территория.

  • 11
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