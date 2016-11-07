Медиаисследование "Мобильный репортер"

Во льдах Чукотки застрял караван. Появились первые кадры из порта Певек

ДТП с участием автобуса в Челябинске попало в объектив видеорегистратора

В Костроме грязный снег сбросывают с моста через реку Волга

Ежедневный выпуск программы «Мобильный репортер» на ТК «Россия 24» от 23 января 2017 года

Угольная пыль из Восточного порта засыпает город Находка Приморского края

Пожар в центре Москвы на улице 4-я Тверская-Ямская

Стены здания обрушились при взрыве газового баллона в Люберцах

Ежедневный выпуск программы «Мобильный репортер» на ТК «Россия 24» от 19 января 2017 года

Голодная лиса вышла к людям в Красноуральске

Дороги в Камне-на-Оби не чистят от снега

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Наводнение на Таити: некоторые города и поселения превратились в водоёмы

Наводнение на Таити: некоторые города и поселения превратились в водоёмы

Автор:
mreportertv
Дата публикации:
16:07
  • 10
  • 0

Сложная ситуация сложилась на полинейзийском острове Таити. Здесь удар стихии превратил некоторые города и поселения в водоёмы.

В домах - как сообщают местные видеоблоггеры - воды по пояс. Тысячи зданий - включая жилые постройки - остались без электричества. На этих кадрах можно увидеть, какая ситуация сложилась в некоторых населённых пунктах острова.
Затронули наводнения даже аэродромы, где теперь, как видно на кадрах, простаивают самолёты. Подняться в воздух с залитой и размытой полосы - нет никакой возможности.
На улицах, судя по видео, тонут брошенные водителями автомобили.
Сотни человек пришлось эвакуировать - в том числе, из санитарных соображений, поскольку такой потоп чреват ещё и распространением опасных болезней. Кому повезло, так это тем, у кого есть лодки или каноэ. Они, как видно на этом ролике, передвигаются по затопленным кварталам без особых проблем.
  • 10
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

65 1
11.01 10:47 | Аноним
В Москве заливает подьезд
138 0
10.01 13:30 | Natalia Samui
Дожди заливают тайский остров Самуи (ВИДЕО)
66 0
07.11.2016 15:06 | mreportertv
Мексиканский штат Тамаулипас страдает от сильных наводнений