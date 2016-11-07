Наводнение на Таити: некоторые города и поселения превратились в водоёмы

Автор: mreportertv Дата публикации: 16:07

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Сложная ситуация сложилась на полинейзийском острове Таити. Здесь удар стихии превратил некоторые города и поселения в водоёмы.

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10 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/177435