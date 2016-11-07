Наводнение на Таити: некоторые города и поселения превратились в водоёмы
- Автор:
- mreportertv
- Дата публикации:
- 16:07
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Сложная ситуация сложилась на полинейзийском острове Таити. Здесь удар стихии превратил некоторые города и поселения в водоёмы.В домах - как сообщают местные видеоблоггеры - воды по пояс. Тысячи зданий - включая жилые постройки - остались без электричества. На этих кадрах можно увидеть, какая ситуация сложилась в некоторых населённых пунктах острова.
на кадрах, простаивают самолёты. Подняться в воздух с залитой и размытой полосы - нет никакой возможности.
видео, тонут брошенные водителями автомобили.
этом ролике, передвигаются по затопленным кварталам без особых проблем.
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