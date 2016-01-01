Ремонт подземного перехода на Ленинском проспекте
- Автор:
- LaimeLaim
- Дата публикации:
- 16:15
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У дома № 87 по Ленинскому проспекту ремонтируют подземный пешеходный переход.
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Медиаисследование "Мобильный репортер"
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У дома № 87 по Ленинскому проспекту ремонтируют подземный пешеходный переход.
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