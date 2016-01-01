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Главная  /  Репортажи  /  Ремонт подземного перехода на Ленинском проспекте

Ремонт подземного перехода на Ленинском проспекте

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
16:15
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У дома № 87 по Ленинскому проспекту ремонтируют подземный пешеходный переход.

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