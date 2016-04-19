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Главная  /  Репортажи  /  В Новоуральске не чистят дороги

В Новоуральске не чистят дороги

Автор:
endru1327
Дата публикации:
20:36
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Уже целый месяц (с декабря 2016 года) снегоуборочная техника не чистит правую обочину по улице Маяковского города Новоуральска Свердловской области. При этом справа установлен знак ПДД, что парковка автотранспорта запрещена по нечетным дням (слева - соответственно установлен запрет парковки по четным), периодически машины эвакуируют. Как видно на видео, слева находятся отвалы снега с проезжей части (который не вывозится из города Новоуральска этой зимой в принципе), а справа парковка легкового автомобиля невозможна в связи с высотой колеи. Только 25.01.17. две машины забуксовали по улице Маяковского пока их не вытянули с помощью буксировочного троса. При этом 2 раза за этот день мимо проезжала снегоуборочная техника не предпринимая никаких попыток почистить данный участок. Управление городского хозяйства на жалобы не реагирует.

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