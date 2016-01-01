Последствия непогоды в Москве

Автор: alextsaryev99 Дата публикации: 20:36

24

24 0

25 января для автомобилистов стал тяжёлым днём. После ночного обильного снегопада дороги были расчищены, но с понижением температуры они покрылись льдом. В результате по всей столице произошло много мелких ДТП. Из-за аварийных автомобилей стали образовываться большие заторы. На данный момент по данным "Яндекс" в городе 9 бальные пробки. На информационных табло водителей предупреждают о гололедице и об ограничении использования автомобилей.