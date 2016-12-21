Сводка ДТП на Щёлковском шоссе в Москве: 3 автобуса, 1 грузовик и другие автомобили

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Вечером из-за гололёда на Щёлковском шоссе произошло множество ДТП. Так у дома № 91 столкнулись небольшой автобус маршрута "Москва - Балашиха" и а/м "Тойота Рав 4". А/м "Тойота" резко вклинился перед автобусом и тот не смог на скользкой дороги экстренно остановиться и врезался в заднюю часть а/м "Тойота". Неподалёку один автобус врезался в заднюю часть другого автобуса. У первого разбито лобовое стекло, у второго помята крышка моторного отсека. Тут же на небольшом спуске а/м "Опель" врезался в заднюю часть небольшого грузовика фургона, разрезав капот и помяв крыло. У дома № 93 неустановленный автомобиль влетел в стойку со знаком "Кирпич". Стойка погнулась, а знак слетел в сугроб. На момент съёмки 4-го ДТП автомобиль участник уехал. Кроме всего, практически стоит движение по направлению в область. В сторону области "Щелчок" и так стоит по вечерам, а сегодня ещё сильнее из-за образовавшегося гололёда.