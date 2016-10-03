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Из-за гололёда в Москве произошло много ДТП

Автор:
Legrand
Дата публикации:
22:05
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Три аварии подряд произошли в Москве на Покровской улице, в связи с образовавшимся гололёдом. Съёмки на видео регистратор.

  • 27
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