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Татьянин день в Парке Горького

Автор:
Uwis
Дата публикации:
22:05
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Тысячи студентов приехали сегодня в Парк Горького покататься на коньках и отметить Татьянин день.

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