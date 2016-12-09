Утечку воды из трубы в Ступинском районе не могут устранить больше месяца
- Автор:
- StuPPvir
- Дата публикации:
- 22:16
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В Ступинском районе Московской области более месяца не могут устранить утечку воды из трубы ГЗУ (гидрозолоудаления) большого диаметра которая проложена на поверхности земли и ни чем не защищена от внешних воздействий температурных перепадов. Труба принадлежит местной ТЭЦ-17 но организация не торопится устранять порыв трубы который произошел еще 2016 году, а тем временем вода заливает окрестности и постепенно стекает в местный пруд который пользуется популярностью не только у местных жителей но и у гостей из Москвы.
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