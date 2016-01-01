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Главная  /  Репортажи  /  В поселке Редкино Тверской области полтора года течет крыша в жилом доме

В поселке Редкино Тверской области полтора года течет крыша в жилом доме

Автор:
Justin
Дата публикации:
25.01 23:40
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В поселке Редкино Тверской области полтора года течет крыша в жилом доме. Коммунальщики ничего не делают.

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