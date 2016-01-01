Медиаисследование "Мобильный репортер"

Во льдах Чукотки застрял караван. Появились первые кадры из порта Певек

ДТП с участием автобуса в Челябинске попало в объектив видеорегистратора

В Костроме грязный снег сбросывают с моста через реку Волга

Ежедневный выпуск программы «Мобильный репортер» на ТК «Россия 24» от 23 января 2017 года

Угольная пыль из Восточного порта засыпает город Находка Приморского края

Пожар в центре Москвы на улице 4-я Тверская-Ямская

Стены здания обрушились при взрыве газового баллона в Люберцах

Ежедневный выпуск программы «Мобильный репортер» на ТК «Россия 24» от 19 января 2017 года

Голодная лиса вышла к людям в Красноуральске

Дороги в Камне-на-Оби не чистят от снега

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Вечерний затор из-за гололёда на Щёлковском шоссе в Москве

Вечерний затор из-за гололёда на Щёлковском шоссе в Москве

Автор:
Artem_077
Дата публикации:
01:15
  • 2
  • 0

Вечерний затор из-за гололёда на, и без того обычно загруженным по вечерам, Щёлковском шоссе в Москве.

  • 2
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

11 0
25.01 23:40 | Uwis
Укладка асфальта на Пречистенской набережной с полным нарушением технологий
34 0
25.01 21:08 | Artem_077
Репортаж: обзор непогоды и ДТП на востоке Москвы 25-го января
72 0
25.01 13:44 | denis947
Буксующая фура заблокировала съезд с МКАД на Каширское шоссе
45 1
25.01 20:34 | Artem_077
Сводка ДТП на Щёлковском шоссе в Москве: 3 автобуса, 1 грузовик и другие автомобили
62 1
12.01 20:55 | Sargo
В Москве идет сильный снегопад