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Ужасное состояние трассы "Йошкар-Ола - Казань"

Автор:
vasek88833
Дата публикации:
09:26
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Автомобилисты возмущены работой дорожных служб, которые не чистят трассу должным образом. Об этом сообщает мобильный репортёр.

Так, из двух полос пригодна для проезда только одна. "Дорогу не чистят вообще," - утверждает автор видео. Удивляет и то. что такая ситуация сложилась на федеральной трассе, соединяющей столицы двух Республик.

"Куда смотрят чиновники, о какой безопасности на дорогах можно говорить?!" - пишет мобильный репортёр.
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