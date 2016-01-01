Ужасное состояние трассы "Йошкар-Ола - Казань"
- Автор:
- vasek88833
- Дата публикации:
- 09:26
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Автомобилисты возмущены работой дорожных служб, которые не чистят трассу должным образом. Об этом сообщает мобильный репортёр.Так, из двух полос пригодна для проезда только одна. "Дорогу не чистят вообще," - утверждает автор видео. Удивляет и то. что такая ситуация сложилась на федеральной трассе, соединяющей столицы двух Республик.
"Куда смотрят чиновники, о какой безопасности на дорогах можно говорить?!" - пишет мобильный репортёр.
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