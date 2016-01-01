Медиаисследование "Мобильный репортер"

Жители Кемерово оказались в снежном плену в посёлке Пионер

Снежная буря разыгралась в поселке Варандей в Заполярье

ЧП на трубопроводе произошло в Нижнем Новгороде

Во льдах Чукотки застрял караван. Появились первые кадры из порта Певек

ДТП с участием автобуса в Челябинске попало в объектив видеорегистратора

В Костроме грязный снег сбросывают с моста через реку Волга

Ежедневный выпуск программы «Мобильный репортер» на ТК «Россия 24» от 23 января 2017 года

Угольная пыль из Восточного порта засыпает город Находка Приморского края

Пожар в центре Москвы на улице 4-я Тверская-Ямская

Стены здания обрушились при взрыве газового баллона в Люберцах

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Мужчина помог пешеходу на скользкой дороге в Усть-Куте (ВИДЕО)

Мужчина помог пешеходу на скользкой дороге в Усть-Куте (ВИДЕО)

Автор:
vanmo1983
Дата публикации:
08:50
  • 30
  • 0

"Такой пешеходный переход - один не перейдёшь" - отмечает мобильный репортёр, чей видеорегистратор запечатлел добрый поступок на видео.

Сначала женщина упала прямо посередине проезжей части. Не удалось ей "взять" и сугроб, который отделял трассу от тротуара - скатилась с него, как с горки.

К счастью, на помощь жителю Усть-Кута пришел мужчина с метлой. Подал руку и помог выбраться женщине на пешеходную дорожку.
  • 30
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

26 1
10:31 | Аноним
Сугробы мешают добраться до дома жителям посёлка Пионер
20 0
09:26 | vasek88833
Ужасное состояние трассы "Йошкар-Ола - Казань"
31 0
25.01 13:28 | MihArk
Автомобилисты жалуются на состояние федеральной дороги А107 в Подмосковье
26 0
24.01 14:47 | mreportertv
В Новосибирске автозацепер на коньках попал на видео
309 3
22.01 13:19 | AlTeg()
Иномарка сбила пожилую женщину на Шипиловской улице в Москве