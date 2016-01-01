Мужчина помог пешеходу на скользкой дороге в Усть-Куте (ВИДЕО)

Автор: vanmo1983 Дата публикации: 08:50

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"Такой пешеходный переход - один не перейдёшь" - отмечает мобильный репортёр, чей видеорегистратор запечатлел добрый поступок на видео.

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30 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/177464

Сначала женщина упала прямо посередине проезжей части. Не удалось ей "взять" и сугроб, который отделял трассу от тротуара - скатилась с него, как с горки.К счастью, на помощь жителю Усть-Кута пришел мужчина с метлой. Подал руку и помог выбраться женщине на пешеходную дорожку.