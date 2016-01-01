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ЧП на трубопроводе произошло в Нижнем Новгороде (ВИДЕО)

Автор:
finic2002
Дата публикации:
08:37
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Из-за коммунальной аварии движение на проспекте Ленина было практически парализовано. Мобильный репортёр прислал кадры с места ЧП,

В четверг утром на проспекте Ленина прорвало трубу с горячей водой. Авария произошла вблизи проезжей части, дорога покрылась льдом, появился густой туман. Кто-то из автомобилистов рискнул проехать через него на аварийках, кто-то разворачивался в объезд. И всё же двигаться сквозь туман - было крайне сложно и даже опасно.

Один из первых водителей, кто увидел ЧП, поспешил предупреждать водителей об опасности.

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