ЧП на трубопроводе произошло в Нижнем Новгороде (ВИДЕО)

Автор: finic2002 Дата публикации: 08:37

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Из-за коммунальной аварии движение на проспекте Ленина было практически парализовано. Мобильный репортёр прислал кадры с места ЧП,

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7 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/177469

В четверг утром на проспекте Ленина прорвало трубу с горячей водой. Авария произошла вблизи проезжей части, дорога покрылась льдом, появился густой туман. Кто-то из автомобилистов рискнул проехать через него на аварийках, кто-то разворачивался в объезд. И всё же двигаться сквозь туман - было крайне сложно и даже опасно.Один из первых водителей, кто увидел ЧП, поспешил предупреждать водителей об опасности.