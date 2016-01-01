Снегоуборочые машины создали искусственную пробку на дороге в Волгограде

Автор: Afishi Дата публикации: 09:49

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"Хотели как лучше, а получилось...": в Волгограде восемь снегоуборочных машин перекрыли все полосы на улице Череповецкой.

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13 1 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/177476

"Я никогда не видел столько коммунальной техники одновременно," - признается мобильный репортёр. Но 26 января на расчистку улиц города вышла целая колонна снегоуборщиков. Которые перекрыли полосы и не пропускали машин - создав икусственную пробку. По словам автора видео, автомобилисты были недовольны такой ситуацией - в утренний час пик. И звонили в ГАИ жаловаться на коммунальщиков.По словам очевидцев, схожая ситуация этим утром сложилась и на СХИ (у гипермаркета "Лента"). Таким образом они проехали 7 километров - до "Магнита" у центрального РОВД. "Но спасибо за чистую дорогу!" - добавляет мобильный репортёр.