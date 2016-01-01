Сугробы мешают добраться до дома жителям посёлка Пионер

Автор: Аноним Дата публикации: 10:31

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Люди с трудом добираются до своих домов. "Ни скорая помощь, ни пожарные не доедут до нас!" - сообщает мобильный репортёр.

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26 1 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/177481

Трудная ситуация сложилась в посёлке Пионер на Левобережной улице. Дорогу замело так, что улица превратилась в бескрайнее поле. Люди, по словам мобильного репортёра, едва ли не ползут, чтобы пробраться сквозь наметенные сугробы.Дорогу при этом не чистят. Местная администрация, по словам местного жителя, вопрос не решает. "Здесь не то что проехать - и пройти невозможно. Остается только научиться летать," - пишет мобильный репортёр.