В Богородицке машина скорой помощи увязла в снегу
- Автор:
- mreportertv
- Дата публикации:
- 12:16
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Фельдшерам пришлось вооружиться лопатами, чтобы откопать автомобиль. Всё это произошло на улице 30 лет Победы.По словам очевидцев, врачи с трудом добрались к пациенту из-за нерасчищенной дороги во дворе. Но вот уехать, как видно на этих кадрах, уже не смогли. На подмогу пришлось вызвать вторую бригаду медикам, а самим освобождать путь.
Около двух часов медики кидали снег лопатой вместо того, чтобы спасать людей. Сообщается, что прокуратура направила в суд заявление с требованием к местной администрации привести в порядок дороги, тротуары и дворы.
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