В Богородицке машина скорой помощи увязла в снегу

Автор: mreportertv Дата публикации: 12:16

10

10 0

Фельдшерам пришлось вооружиться лопатами, чтобы откопать автомобиль. Всё это произошло на улице 30 лет Победы.

10

10 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/177489